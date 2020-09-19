İstanbul'da HES kodu kararı

Megakentte valilik, kaymakamlık ve nüfus müdürlüklerine girişte HES kodu şartı getirildi.

İstanbul'da valilik, kamu kurum ve kuruluşlarına girişte, artık HES kodu kullanılacak.

Uygulama çarşamba gününden itibaren hayata geçecek.

23 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Hayat Eve Sığar (HES) kodu, 23 Eylül 2020 itibariyle, Valilik, Kaymakamlıklar, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlükleri ve İlçe Tapu Müdürlüklerine girişlerde zorunlu olarak kullanılacak.

UYMAYANLARA ADLİ İŞLEM

Karara uymayanlar hakkında adli işlem yapılacak.