İstanbul’da HES kodu uygulaması başladı mı, ne zaman başlıyor? İstanbul’da HES kodu zorunlu olan yerler..

İstanbul’da HES kodu uygulaması başladı mı, ne zaman başlıyor? İstanbul’da HES kodu zorunlu olan yerler..

İstanbul'da vaka artışı nedeniyle İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından birçok yere girişte zorunlu HES kodu uygulaması kararı alınmıştı. Peki, İstanbul’da HES kodu uygulaması başladı mı?

İstanbul'da İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda, birçok yere girişte HES kodu zorunluluğu getirildi.

İstanbul'da zorunlu HES kodu uyglamasının ne zaman başlayacağı ve nerelerde zorunlu tutulacağı vatandaşlar tarafından merak edildi.

Peki, İstanbul’da HES kodu uygulaması başladı mı, ne zaman başlıyor? İşte, İstanbul’da HES kodu zorunlu olan yerler..

İSTANBUL'DA HES KODU UYGULAMASI BAŞLADI MI?

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan illerin korona vaka sayıları tablosunda turuncu (yüksek riskli il) risk kategorisinde yer alan İstanbul, kırmızı (çok yüksek riskli il) kategoride yer aldı.

İstanbul’da korona vakalarında yaşanan artış nedeniyle İstanbul Valiliği ile İl Hıfzıssıhha Meclisi, 16 milyon nüfusu yakından ilgilendiren HES kodu uygulamasını zorunlu kıldı.

İstanbul'da İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı yeni kararla 15 Mart 2021 Pazartesi yani bugünden itibaren birçok yere girişte, HES kodu talep edilecek.

İSTANBUL'DA NERELERDE HES KODU ZORUNLU?

İstanbul'da İl Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda, 15 Mart Pazartesi yani bugünden itibaren kahvehane, internet kafe, berber, hamam, masaj salonu, düğün salonu, tiyatro ve spor salonları gibi bir çok yere girişte HES kodu zorunlu oldu.

Yapılan açıklamaya göre tüm kamu kurum ve kuruluşlarının girişlerinde HES kodu kontrollerinin yapılması zorunlu olacak.

Açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm resmi/özel okul ve kurumlara girişlerde; Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında sağlanan entegrasyon ile oluşturulan ve Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden ve ayrıca anlık olarak SMS yolu ile risk durumu takibi yapılan öğretmen, öğrenci ve personeller dışında kalan kişiler ve ziyaretçilerin HES kodu kontrolleri yapılacağı belirtildi.

Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler, kooperatifler ve kat malikleri tarafından düzenlenecek genel kurul dâhil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin (kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300'ü geçmemek üzere) girişlerinde HES kodu kontrolleri yapılacak.