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- İstanbul'da hilal, Galata Kulesi'yle aynı karede
İstanbul'da hilal, Galata Kulesi'yle aynı karede
Galata Kulesi'nin arkasından yansıyan hilal görüntüsü, İstanbullulara eşsiz bir manzara sundu.
- AA
- 30.01.2022 - 09:48
İstanbul'da hilalin verdiği görüntü, görenler, adeta büyüledi.
Beyoğlu'ndaki Galata Kulesi ile birleşince ortaya çıkan eşsiz manzara, objektife de yansıdı.
Ayın en zarif hali olarak anılan hilal, kentin üzerinde etkileyici anlara sahne oluşturdu.
İSTANBULLULAR BÜYÜLENDİ
Galata Kulesi'nin arkasından görünen turuncu hilal, İstanbullulara güzel bir manzara sundu.