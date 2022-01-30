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    İstanbul'da hilal, Galata Kulesi'yle aynı karede

    Galata Kulesi'nin arkasından yansıyan hilal görüntüsü, İstanbullulara eşsiz bir manzara sundu.
    • AA
    • 30.01.2022 - 09:48
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    İstanbul'da hilal, Galata Kulesi'yle aynı karede

    İstanbul'da hilalin verdiği görüntü, görenler, adeta büyüledi.

    Beyoğlu'ndaki Galata Kulesi ile birleşince ortaya çıkan eşsiz manzara, objektife de yansıdı.

    Ayın en zarif hali olarak anılan hilal, kentin üzerinde etkileyici anlara sahne oluşturdu.

    İSTANBULLULAR BÜYÜLENDİ

    Galata Kulesi'nin arkasından görünen turuncu hilal, İstanbullulara güzel bir manzara sundu.

    İstanbul da hilal, Galata Kulesi yle aynı karede #1

    İstanbul da hilal, Galata Kulesi yle aynı karede #2

    İstanbul da hilal, Galata Kulesi yle aynı karede #3

    İstanbul da hilal, Galata Kulesi yle aynı karede #4

    İstanbul da hilal, Galata Kulesi yle aynı karede #5


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