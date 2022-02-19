İstanbul'da Hindistan'a yönelik protesto

Şişli'deki Hindistan Başkonsolosluğu önünde toplanan grup, Karnataka eyaletinde başörtüsü yasağının uygulamaya konulmasını protesto etti.

Hindistan’ın Karnataka eyaletinde uzun süredir devam eden başörtüsü yasakları, devlete ait Udupi Kadın Meslek Yüksekokulu’nda öğrencilerin derslere başörtüsüyle girmesi üzerine tartışılmaya başlandı.

Hükümet yetkilileri ve Müslüman öğrencilerin aileleri arasında çözüme varılamayınca olaylar protestolara dönüştü.

İSTANBUL'DA DA PROTESTO EDİLDİ

Bugün saat 14.00’te İstanbul’da bulunan Hindistan Konsolosluğu önünde de yasaklara yönelik protesto gösterisi gerçekleştirildi. Gösteriye Özgür-Der, Mazlum-Der üyeleri ve yasağa karşı tepkili vatandaşlar katıldı.

Bazı grup üyeleri, 'Başörtüsü Kimliğimizdir yasaklanamaz' yazılı pankart açtı. Bazıları da Eellerinde Türkçe ve İngilizce dövizler taşıyarak sloganlar attı.

Hindistan Başkonsolosluğu önünde protesto

"BASKILAR, AŞAĞILAMALAR SINIRSIZLAŞTI"

Özgür-Der Başkanı Rıdvan Kaya, "Karnataka eyaletinde başlayan başörtüsü yasağı, başörtüsü zulmü münferit bir vaka olarak görülmemelidir. Hindistan'da son yıllarda giderek artan Hindu milliyetçiliği Müslümanlara yönelik zulümlerin, baskılama çabalarının, bir şekilde Müslümanlara Hindistan'ı dar etme çabalarının aslında en somut tezahürüdür. Hindistan topraklarında 200 milyondan fazla Müslüman yaşıyor. Bu insanlar yüzyıllardır yaşadıkları bu topraklarda Hindu milliyetçiliğinin baskısı altında adeta yabancı muamelesi görmeye başladılar. Müslümanlara dönük baskılar, saldırılar, eziyetler, aşağılamalar sınırsız bir şekilde devam ediyor." diye konuştu.

"MÜSLÜMANLAR ORAYA CİDDİ DEĞERLER KATTI"

Mazlum-Der Başkanı Kaya Kartal da "Hindistan her şeyden önce yüzlerce yıl İslam toprağı olarak varlığını sürdürmüş ve Müslümanların oraya çok ciddi değerler kattığı bir toprak. Bunu göz ardı etmemek lazım. Her ne kadar ulus bir devlete dönmüş olsa da içerisinden Mevdudileri, Hamidullahları çıkarmış bir topraktır. Oradaki topluluğun hiçbir şekilde eğilmeyeceğine inanıyoruz. Çünkü oraya bir tohum atılmıştır. Muhakkak ki bu direniş olarak ve zafer olarak karşımıza çıkacaktır." dedi.

Grup yapılan basın açıklamasının ardından ise dağıldı.