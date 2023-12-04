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Marmara Bölgesi'nde korkutan depremler!

Marmara Bölgesi'nde korkutan depremler! Merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk sarsıntının ardından bu kez de 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.