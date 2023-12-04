Marmara Bölgesi'nde korkutan depremler!

Fay hatları üzerinde bulunan Türkiye'nin kalbi, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerle yandı.
50 binden fazla canımızı kaybettiğimiz sarsıntıların ardından gözler olası İstanbul depremine çevrildi.
Yetkililer tarafından olası İstanbul depremine yönelik çalışmalar yapılırken Marmara Bölgesi bu sabah güne şiddetli sarsıntılarla uyandı.
Depremin büyüklüğü 5.1 olarak ölçüldü
Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
AFAD saat 10.42'deki depremin derinliğini 8,98 kilometre olarak açıkladı.
Deprem İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Çanakkale ve birçok şehirde hissedildi.
Merkez üssü Mudanya
Depremin merkez üssü Bursa'nın Mudanya ilçesi olarak belirlendi.
Deprem, yüzeye 9 kilometre mesafede gerçekleşti.
İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybı meydana gelmedi.
Marmara bir kez daha sallandı: 4.5 büyüklüğünde artçı meydana geldi
Öte yandan sarsıntıdan 3 dakika sonra bölgede 4.5 büyüklüğünde bir artçı daha meydana geldi.
3 dakika sonra meydana gelen artçının derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
AFAD: Olumsuz bir durum yok
Son olarak AFAD'dan yapılan açıklamada, saha taramalarının devam ettiği ve olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı aktarıldı.
Açıklamada, "Marmara Denizi, Gemlik Körfezi’nde (Bursa Mudanya açıkları) meydana gelen 5.1 ve 4.5 büyüklüklerindeki depremler sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri yer aldı.
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