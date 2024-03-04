Çanakkale'de deprem! İstanbul'da da hissedildi Çanakkale'nin Yenice ilçesinde saat 21.38'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul ve çevresinde de hissedildi.

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ensonhaber.com

Marmara'da akşam vakitlerinde yaşanan deprem korkuttu...

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre depremin şiddeti belli oldu.

Yapılan açıklamada depremin merkez üssü Çanakkale'nin Yenice ilçesi olarak belirtildi.

Depremin büyüklüğü 4.9

Depremin büyüklüğü ise 4.9 olarak kayıtlara geçti.

Depremin derinliği ise 10.44 km olarak ifade edildi.

İstanbul ve çevre illerden hissedildi

Deprem İstanbul başta olmak üzere Bursa, Kocaeli, Yalova ve yakın bölgelerdeki birçok ilden hissedildi.

Bakan Yerlikaya'dan açıklama

Depremin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremde şu ana kadar olumsuz bir durumun yaşanmadığını duyurdu.

"Gelişmeleri takip ediyoruz"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ifadelerinde şunları söyledi:

Çanakkale Yenice’de 4.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Çevre illerden de deprem hissedilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur.



Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

"İstanbul'da olumsuz bir durum yok"

İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamada İstanbul'da herhangi bir olumsuz durumun olmadığını kaydetti.

Vali Gül sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: