İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu Marmara Denizi'nde yaşanan ve İstanbul ile birlikte çevre illerde de hissedilen bir deprem meydana geldi.

ensonhaber.com

Deprem gerçeği bir kez daha kendini hatırlattı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, önce Kahramanmaraş'ta ardından da İstanbul'da yaşanan depremi açıkladı.

Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında yaşanan depremin büyüklüğü 3.5 olarak belirlendi.

Panik yaşandı

Sarsıntı; İstanbul, Yalova ve Bursa başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

AFAD'ın aktarımına göre; saat 09.21 sıralarında hissedilen deprem kısa süreli bir paniğe yol açtı.

"İstanbul’da kaybedecek vaktimiz yok"

İstanbul adayı Murat Kurum'dan depreme ilişkin paylaşım geldi.

Projeleriyle kenti depreme hazırlayacaklarının sık sık vurgusunu yapan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Başta Yalova ve İstanbul olmak üzere depremin hissedildiği tüm şehirlerimize geçmiş olsun. İstanbul’da kaybedecek vaktimiz yok. Tüm tedbirleri alacak, şehrimizi depreme hazırlayacağız!"