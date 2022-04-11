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    Karadeniz'de 4,4 şiddetinde deprem

    Karadeniz'de 4,4 şiddetinde deprem

    Karadeniz'de Zonguldak açıklarında meydana gelen 4,4 şiddetindeki deprem, İstanbul'da da hissedildi.
    • DHA
    • 11.04.2022 - 20:45
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 21:57
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    Karadeniz'de Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında saat 20.38'de bir deprem meydana geldi.

    AFAD, depremin büyüklüğünü 4,4 olarak açıkladı.

    Deprem en yakın kara parçası Ereğli'ye 89.23 kilometre uzaklıkta ölçüldü.

    İstanbul'da da hissedildi

    Zeminden 37.72 kilometre derinlikte meydana gelen deprem,  Zonguldak'ın yanı sıra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bartın, Bolu ve Düzce'den de hissedildi.

    İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

    Karadeniz de 4,4 şiddetinde deprem #1

    Vali Yerlikaya: İstanbul'da herhangi bir olumsuz durum yok

    Depremle ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Deprem İstanbul'umuzda da hissedildi. İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" ifadelerini kullandı.

    Karadeniz de 4,4 şiddetinde deprem #2

    Bakan Kurum'dan geçmiş olsun mesajı

    Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremle ilgili Zonguldak'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

    Sosyal medya hesabından mesaj yayınlayan Kurum, ekiplerin süreci yakından takip ettiğini de belirtti.

    Karadeniz de 4,4 şiddetinde deprem #3

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Üzücü bir sonuca rastlanmadı

    Resmi twitter hesabından geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Koca, "Saat 20.38’de, Zonguldak Ereğli’de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şu an itibariyle, gerek kurduğumuz iletişimde, gerek sahadaki çalışmamızda üzücü bir sonuca rastlanmadı. Hissedilen en küçük deprem bile büyük bir endişe. Hepimize geçmiş olsun." paylaşımında bulundu.

    Karadeniz de 4,4 şiddetinde deprem #4

    Karadeniz de 4,4 şiddetinde deprem #5


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