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DHA

İstanbul'un Esenler ilçesinde bir grup, husumetli oldukları öğrenilen başka bir gruba caddede otomobille ilerledikleri sırada silahla ateş açtı.

Otomobildeki grubun da karşılık vermesiyle silahlı çatışma yaşandı.

ONLARCA BOŞ KOVAN BULUNDU

Gece saatlerinde yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken çevrede bulunan ev, araç ve iş yerlerine kurşun isabet etti.

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, caddede onlarca boş kovan buldu.

EVLERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şahısların evlerinde yapılana aramalarda ise olayda kullandıkları düşünülen 3 tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

ÇATIŞMA ANLARI KAMERADA

Öte yandan çatışma anları, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde siyah araç ile gelen şüphelilerin silahla ateş açtığı ardından diğer gruptaki bir kişinin belindeki silahla karşılık verdiği görülüyor.

Bir diğer güvenlik kamerasında ise olayın ardından kaçan şüphelilerin park halindeki bir araca çarptıktan sonra durmadan yola devam ettikleri görülüyor.