İstanbul'da 'Huzur' uygulaması: Aranan 732 zanlı yakalandı İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 732 şüpheli yakalandı. 519 zanlı gözaltına alındı.

AA

Yurt genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması adına çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler gece-gündüz uygulama noktaları oluşturuyor, devriye geziyor.

Büyük oranda suçların önlendiği İstanbul'da harekete geçen ekipler, geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.

Bin 750 personelli uygulama

Birinci aşamada dün 20.00-22.00 saatlerinde kent genelinde 219 noktada bin 750 personelli uygulama yapıldı.

Polis helikopteri ve Deniz Limanı Şubesine ait 2 bot da kullanıldı.

519 gözaltı

İkinci aşamada ise bin 727 personelin katılımıyla 22.00-23.59 saatlerinde umuma açık yerlere yönelik denetimle sona eren "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı.

Denetimlerde, 193 bin 51 kişiye genel bilgi taraması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 732 şüpheli ile yoklama kaçağı 148 kişi yakalandı, 519 zanlı gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Aramalarda; 50 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 7 kurusıkı tabanca, 535 fişek, 3 kilo 384 gram uyuşturucu madde, 44 uyuşturucu hap ile bunların satışından elde edildiği değerlendirilen 43 bin 675 lira ele geçirildi.

Uygulamada, halka açık 480 yer denetlendi, 5 iş yeri ile 7 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Sürücülere 478 bin TL ceza kesildi

Denetimlerde, 23 bin 772 araç ve 2 bin 333 motosiklet kontrol edildi, bunların 1600'ü ile 26 sürücüye işlem yapıldı, 16 araç trafikten men edildi.

Uygulamada sürücülere toplam 478 bin 425 lira para cezası kesildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)