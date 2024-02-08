İstanbul'da huzur uygulaması! Polis helikopterine lazer tutunca rekor ceza kesildi Bölgede düzenlenen uygulama sırasında polis helikopterine lazer tuttuğu belirlenen kişi 91 bin 236 lira ceza yedi.

AA

Yurt genelinde huzur ve asayişin sağlanması adına denetimler devam ediyor.

Ekipler bu kez İstanbul'un Maltepe ilçesinde harekete geçti.

Uygulamanın ilk aşamasında 9 park ve bahçe, 14 kahvehane, 203 otomobil, 44 motosiklet ve 1074 kişi ekipler tarafından kontrol edildi.

Ele geçirilenler

Kontrollerde 1 kurusıkı tabanca, 20 fişek ve 0,5 gram narkotik madde ele geçirilirken, yoklama kaçağı 7 kişi hakkında işlem yapıldı, 14 sürücüye 145 bin 943 lira idari para cezası kesildi.

Ceza üstüne ceza kesildi

Ekipler tarafından bin 35 kişinin kontrol edildiği ikinci aşamada ise 2 kurusıkı tabanca, 60 fişek, yaklaşık 5 gram narkotik madde ele geçirildi. 16 araç sürücüsüne toplam 119 bin 461 lira idari para cezası uygulandı.

Polis helikopteri destek verdi

Maltepe Dragos sahilinden toplu olarak uygulama noktalarına geçen ve drone ile görüntülenen polis ekiplerine, ikinci aşamada polis helikopteri de eşlik etti.

Lazer tutunca 91 bin TL ceza yedi

Uygulama sırasında polis helikopterine lazer tuttuğu tespit edilen Cengiz I.'ya, "Sivil Havacılık Kanunu'na muhalefet"ten 91 bin 236 lira idari para cezası kesildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)