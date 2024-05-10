İstanbul'da ibadete açılan Kariye Camii'nde ilk cuma namazı Fatih'te bulunan ve İstanbul'un fethinin ardından camiye çevrilen önemli eserlerden olan Kariye Camii'nde 79 yıl aradan sonra ilk cuma namazı heyecanı yaşandı.

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Kariye Camii'nde 79 yıl sonra ezan sesi duyuldu...

Fatih'te bulunan ve İstanbul'un fethinin ardından camiye çevrilen önemli eserlerden olan Kariye Camii'nde, restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'den katıldığı törenle yeniden ibadete açılan camiye ilgi büyük..

İlk cuma namazı

Vatandaşlar cuma namazını kılmak için Kariye Camii'ne akın etti..

79 yıl sonra yeniden ibadete açılan camide ilk cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

2020 yılında tekrar cami oldu

İnşasının ardından uzun yıllar kilise olarak kullanılan yapı, II. Beyazid döneminde Sadrazam Hadım Ali Paşa (Atik Ali Paşa) tarafından camiye çevrildi.

1948 yılında da dönemin Müzeler İdaresine bağlanarak müze haline getirilen Kariye, 1 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden cami oldu.

Restorasyonu 4 yıl sürdü

Bu kararın ardından restorasyonuna başlanan camideki çalışmalar, 4 yıl sonra tamamlandı.

Ayasofya modeliyle hizmet verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ibadete açılan caminin, Ayasofya modeliyle hizmet vereceği öğrenildi.