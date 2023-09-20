İstanbul'da İBB otoparkında stoklanan sıfır araçlar görüntülendi İSPARK'ın Katlı Otoparkı'nda onlarca sıfır otomobil kayıt altına alınırken araçların bulunduğu alanların İBB tarafından filolara ve otomotiv galerilerine kiralandığı ifade edildi.

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İHA

Otomobil sektöründe, sıfır araç arzında yaşanan sorun sürüyor...

Bayilerde satılmayan araçlar, yüksek kazanç elde etmek için galeriler üzerinden satışa çıkarılıyor.

Sıfır araç almak isteyen vatandaşlar, bayiler tarafından otomobil olmadığı söylenerek geri gönderiliyor.

Öte yandan galericilerin yüksek kazanç elde etmek için durumu fırsata çevirmesi otomobil piyasasını etkiliyor.

Bunun ardından otoparklarda sık sık stoklanan araçlar olduğu tespit ediliyor.

Son olarak İstanbul'un Seyrantepe ilçesinde, İBB otoparkında sıfır araçların stoklandığı fark edildi.

İBB otoparkında sıfır araçlar görüntülendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSPARK’ın Kağıthane Seyrantepe’de bulunan katlı otoparkında, araç kiralama şirketleri ve otomobil galerilerine ait olduğu onlarca araç görüntülendi.

Seyrantepe Katlı Otoparkı'nın açık alanında ve eksi birinci katında bulunan araçların yanına vatandaşların araçlarının park edilmesine izin verilmediği belirtildi.

Bu alanların filolara ve otomotiv galerilerine kiralandığı iddia edildi.

Vatandaşlardan günlük 80 TL otopark ücreti alındı

Öte yandan, otoparkın diğer katlarına araçlarını park etmek isteyen vatandaşlardan 80 TL’lik 1 günlük otopark ücretinin girişte peşin alındığı ve kısa süreli park etme durumunda da aynı tarifenin uygulandığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)