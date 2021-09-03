İstanbul'da İETT araçlarındaki arızalar mağduriyet oluşturmaya devam ediyor

İstanbul'da İETT araçlarındaki arızalar mağduriyet oluşturmaya devam ediyor

Sık yaşanan İETT otobüsü arızaları nedeniyle vatandaşlar her gün mağdur olurken, 2 günde sosyal medyaya 4 arızalı İETT yansıdı.

İstanbul'da her gün binlerce vatandaş toplu taşıma araçlarını kullanarak ulaşım ihtiyacını karşılıyor.

Sık sık yaşanmaya başlanan İETT arızalarıysa, vatandaşların yaşamını olumsuz yönde etkiliyor.

Ulaşımda İETT araçlarını kullanan vatandaşlar, bozulan araçlar nedeniyle yaşanan aksamalarda kimi zaman araçları itmeye çalışırken kimi zaman da farklı ulaşım yöntemlerine başvurmak zorunda kalıyor.

BOZULAN İETT'LERİN 2 GÜNLÜK BİLANÇOSU

Yalnızca 2 Eylül'den bu yana vatandaşların sosyal medyaya yansıttıkları mağduriyetlerinin sayısı 4'e ulaştı. Çok sayıda vatandaş, 2 günde bozulduğu bilinen 4 İETT aracı nedeniyle mağdur oldu.

İstanbul'da İETT araçlarındaki arızalar mağduriyet oluşturmaya devam ediyor VİDEO



SARIYER

Sarıyer'de içinde çok sayıda yolcu bulunan bir İETT aracının motor bölümünden alevler yükselirken, araçtan inen yolcular ve motordan yükselen dumanlar, oradan geçen bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

BAŞAKŞEHİR

Başakşehir'de seyir halindeyken arızalanan İETT aracı sağa çekerken, yolcular araçla ilgili bir müdahalede bulunulması için bekletildi.

GAZİOSMANPAŞA

Gaziosmanpaşa'da arızalanan bir İETT otobüsü nedeniyle yine çok sayıda yolcu mağdur olurken, yolculardan biri beklediği anları cep telefonuyla kayda alarak yayınladı.

"İETT ENTÜBE OLMUŞ"

Yine Megakent'in başka bir bölgesinde de İETT otoüsünün arızalandığı anları kayda alan vatandaş, "İETT entübe olmuş." yorumunda bulundu.

BAKIM İHALESİ, CHP'Lİ VEKİLİN ŞİRKETİ TARAFINDAN YAPILIYOR

Arızalara dair şikayetler üzerine otobüslere bakım yapılmaması gündeme gelirken, bakım işlerinin CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'la bağlantılı şirkete ait olduğu biliniyor.

1 BUÇUK MİLYARLIK BAKIM İHALESİ

Otobüs arızalarının çoğalması üzerine yapılan araştırmada; yaklaşık 1,5 milyar liralık bakım ihalelerinin, CHP'li vekil Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı şirkete verildiği görüldü.