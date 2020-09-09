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- İstanbul'da İETT otobüsü alev topuna döndü
İstanbul'da İETT otobüsü alev topuna döndü
- İHA
- 09.09.2020 - 18:30
İstanbul Kadıköy'de saat 17.00 sıralarında Bostancı köprüsü mevkiinde Kadıköy-Fındıklı hattında çalışan İETT otobüsüne henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
YOLCULAR SON ANDA OTOBÜSTEN ÇIKTI
Yangının çıkmasıyla birlikte şoför otobüsü hemen durdurdu. Dumanların yükselmesiyle birlikte yolcular son anda otobüsten dışarı çıkarak tahliye edildi.
Alevler kısa sürede otobüsün tamamını sararken haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen araca müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.
TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
Yangın sonucu İETT otobüsü kullanılamaz hale gelirken, otobüs yangını nedeniyle trafik durma noktasına geldi.
Durma noktasına gelen trafik havadan görüntülendi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul'da İETT otobüsü alev topuna döndü VİDEO