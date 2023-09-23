İstanbul'da İETT otobüsü tehlikeye yol açtı! Kapısı açık halde yolculuk etti Arnavutköy’de seyir halinde ilerleyen bir İETT otobüsünün ön kapısını açarak dakikalarca ilerlemesi araçtaki yolcu tarafından kaydedildi. O anlar sosyal medyada tepki çekti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Yaz boyunca İstanbul'da toplu taşımalar vatandaşları mağdur etti.

Aşırı sıcaklıkların yaşandığı Megakent'te, rekorlar dahi kırıldı.

Yolculuk yapmak için İETT otobüslerini tercih edenler ise klimaların açılmaması nedeniyle zor anlar yaşadı.

Araçların bakımı yapılmıyor

CHP yönetimindeki İstanbul'da, araçların denetlenmediği ve bakım-onarım çalışmalarının yapılmadığı bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

Bu nedenle sık sık otobüslerde yolcu ve sürücü tartışmaları yaşandı.

Kapısı açık şekilde ilerledi

Son olarak Arnavutköy ilçesinde seyir halindeki bir İETT'de kaydedilen görüntü yeniden tepki çekti.

Eminönü seferini yapan bir otobüsün ön kapısı açık şekilde dakikalarca sefere devam ettiği görüldü.

Klima yerine kapıyı açtı

Yaşanan o tehlikeli anlar bir vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Sürücünün klimayı açmak yerine tehlikeli harekete imza atması sosyal mecralarda tartışıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)