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İstanbul'da İETT otobüsü ve sebze yüklü kamyon çarpıştı: Ürünler telef oldu

İstanbul'da İETT otobüsü ve sebze yüklü kamyon çarpıştı: Ürünler telef oldu İETT otobüsü ve sebze yüklü kamyonun çarpıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmazken, devrilen kamyondan sebze ve meyveler yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.