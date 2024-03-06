AA
İstanbul'da bu sabah hareketli anlar yaşandı.
Beykoz ilçesinde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kavacık çıkışında İETT’ye bağlı halk otobüsü ile meyve ve sebze dolu kamyon çarpıştı.
Sebze dolu kamyon devrildi
Çarpışmanın etkisiyle sebze yüklü kamyon otoyolda devrilirken sebze ve meyveler yola saçıldı.
Kamyon ile kasası birbirinden ayrıldı.
Kazada yaralanan olmadı
Vatandaşların yaşanan kazayı haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Araçlar çekici ile kaldırıldı
Araçlar olay yerine gelen çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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