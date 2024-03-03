İstanbul'da İETT şoförü ve yolcular arasında fazla yolcu tartışması çıktı Otobüs şoförü ve yolcular arasında fazla yolcu aldın tartışmasında bir vatandaş panik atak geçirirken o anlar diğer yolcuların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul'da İETT otobüsünde hareketli anlar yaşandı.

Arnavutköy-Mecidiyeköy seferini yapan 336 M numaralı otobüsün şoförü dünkü seferinde kapasitesi dolan otobüse daha fazla yolcu almak istedi.

Bunun üzerine araçta sıkışan yolcular durumu tepki gösterdi.

Şoför ve yolcular arasında tartışma çıktı

Birkaç durak devam eden ağız dalaşında, şoförün kendilerine küfür ve hakaret ettiğini iddia eden bazı yolcular şoföre saldırmak istedi.

Otobüs şoförü yolcuları indirmedi

Yaşanan gerginlik nedeniyle sefere devam etmeyen otobüs şoförü otobüsü durdurdu.

Yolcular ve şoför arasında tartışma devam ederken bazı yolcular otobüsten inmek istedi.

Yolculardan biri panik atak geçirdi

Kapıları açmayan şoför ile diğer yolcular arasında da tartışmalar başlayınca otobüste bulunan bir kadın panik atak geçirdi.

O anlar kameralara yansıdı

Yaşanan tartışma anları ve kadının atak geçirdiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)