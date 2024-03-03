İstanbul'da İETT otobüsünde hareketli anlar yaşandı.
Arnavutköy-Mecidiyeköy seferini yapan 336 M numaralı otobüsün şoförü dünkü seferinde kapasitesi dolan otobüse daha fazla yolcu almak istedi.
Bunun üzerine araçta sıkışan yolcular durumu tepki gösterdi.
Şoför ve yolcular arasında tartışma çıktı
Birkaç durak devam eden ağız dalaşında, şoförün kendilerine küfür ve hakaret ettiğini iddia eden bazı yolcular şoföre saldırmak istedi.
Otobüs şoförü yolcuları indirmedi
Yaşanan gerginlik nedeniyle sefere devam etmeyen otobüs şoförü otobüsü durdurdu.
Yolcular ve şoför arasında tartışma devam ederken bazı yolcular otobüsten inmek istedi.
Yolculardan biri panik atak geçirdi
Kapıları açmayan şoför ile diğer yolcular arasında da tartışmalar başlayınca otobüste bulunan bir kadın panik atak geçirdi.
O anlar kameralara yansıdı
Yaşanan tartışma anları ve kadının atak geçirdiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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