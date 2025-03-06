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AA

Ramazan tüm bereketiyle huzur içinde idrak diliyor.

İstanbul'da ise iftara kısa süre kala huzur adeta buharlaşıyor.

Çünkü şehrin uzun yıllara dayanan trafik sorunu son yıllarda katlanılacak seviyeleri çoktan aştı.

TRAFİKTE İFTAR ÖNCESİ KAOS

Özellikle sabah ve akşam mesai saatlerinde durma noktasına gelen trafik Ramazan'da iftar telaşıyla birlikte tam bir kaosa dönüştü.

D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı bölgeleri ile ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bu yoğunluk iftar sati yaklaştıkça ara sokak ve caddelere kadar sirayet ediyor.

TOPLU TAŞIMADA DA YOĞUNLUK VAR

Toplu taşıma araçlarının merkezi durakalarında da yoğunluk söz konusu.

İftara yetişmek isteyenler metrobüs, metro gibi ulaşım araçlarının duraklarında kalabalığı karşılarında görünce şaşkına dönüyor.

YOĞUNLUK YÜZDE 80

İftar saatine yaklaştıkça daha da artması beklenen trafik yoğunluğu şu sıralarda yüzde 80 seviyelerinde seyrediyor.