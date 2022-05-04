İstanbul'da ikamet eden yabancı sayısı açıklandı

Valilik, haklarında işlem yapılan düzensiz göçmenlerle ilgili açıklama yaptı. Ayrıca, "İlimizde bulunan her yabancı uyruklu şahıs, sığınmacı ya da mülteci değil" denildi.

İstanbul Valiliği, son dönemde gündeme gelen sığınmacıların durumuna ilişkin verileri paylaştı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün itibarıyla ilimizde 1 milyon 305 bin 307 yabancı yasal olarak ikamet etmektedir." denildi.

Kentteki yabancı sayısı belli oldu

Bu yabancıların 542 bin 45’inin geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerden, 763 bin 262’sinin ise Türkiye'ye yasal olarak giriş yapmış ve ikamet izni almış düzenli göçmenlerden oluştuğu kaydedildi.

Açıklamada, İstanbul'da yasal kalış hakkı bulunmayan düzensiz göçmenlere yönelik mücadelenin tüm kurumların iş birliğiyle sürdüğü vurgulanarak, şöyle denildi:

71 bin 959 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı

"İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğünce geçen yıl 71 bin 959 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı.

Bu kişilerin 23 bin 72’si İstanbul’dan sınır dışı edilirken, 39 bin 525’i ise sınır dışı işlemleri yapılmak üzere diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildi.

Afganistan, Pakistan...



1 Ocak - 3 Mayıs 2022 tarihleri arasında; 11 bin 936’sı Afganistan, 2 bin 853’ü Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 25 bin 644 düzensiz göçmen (1.933 yabancıya adli işlem yapılmıştır.) hakkında işlem yapıldı.

Bu yabancıların 8 bin 773’ü İstanbul’dan ülkelerine sınır dışı edilirken, 12 bin 684’ü sınır dışı işlemleri için diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildi."

"Çalışmalar etkin bir şekilde devam ediyor"

Ramazan Bayramı’nın ilk günü, kolluk kuvvetlerince tespit edilen 240 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemlerine başlandığı, işlemleri tamamlanan 280 Afganistan uyruklu yabancının hava yoluyla sınır dışı planlamasının yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Valiliğin açıklamasında, "Düzensiz göçmenlerin tespit ve sınır dışı edilmelerine yönelik çalışmalar etkin bir şekilde devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

"Her yabancı uyruklu şahıs sığınmacı ya da mülteci değil"

"İlimizde bulunan her yabancı uyruklu şahıs, sığınmacı ya da mülteci olmayıp, turist olarak ülkemize gelmekte ve daha sonra ülkelerine dönmektedir." denilerek, şu notlara yer verildi:

"Özellikle yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte, şehrimizin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini görmek ve tatil yapmak üzere gelen yoğun bir turist girişi yaşanmaktadır.

Turist sayıları paylaşıldı

Geçtiğimiz mart ayında deniz ve hava yolu ile ilimize gelen turist sayımız geçen yıla oranla yüzde 112 artarak 1 milyon 156 bin 400’e, bu yılın ilk 3 aylık döneminde ise 2 milyon 904 bin 460’a ulaşmıştır.

Ülkemizde en çok turist ağırlayan şehirlerin başında gelen İstanbul’umuza en çok giriş yapan yabancılar arasında yüzde 10,09 oranıyla İran, yüzde 7,97 oranıyla Almanya ve yüzde 7,82 oranıyla Rusya Federasyonu vatandaşları bulunmaktadır."