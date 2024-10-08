İstanbul'da İkbal ve Ayşenur'u öldüren katilin annesi konuştu Ayşenur ve İkbal'in katili Semih Çelik'in annesi yaptığı açıklamada, "Oğluma ne olduysa pandemi sonrası uyuşturucu kullanımında oldu" dedi.

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Haber Merkezi

İstanbul Fatih'te kan donduran bir olay yaşandı ve etkileri sürüyor...

Günlerdir Türkiye'nin konuştuğu kan donduran olaya dair zaman geçtikçe ise yeni detaylar geliyor.

Önce kız arkadaşı Ayşenur Halil'i öldüren Semih Çelik, ardından da uzun zamandır takıntılı olduğu ve rahatsız ettiği İkbal Uzuner'i öldürdü.

Edirnekapı'da surlarda İkbal Uzuner'i vahşice katleden Çelik, daha sonra intihar ederek kendi yaşamına da son verdi.

Çelik'in intihar etmesinin ardından konuşan annesi, oğlunu pandemi döneminde kaybettiğini söyledi.

"PANDEMİ SONRASI ODAYA KAPANINCA OLDU"

Gözyaşları içerisinde konuşan anne, şu ifadelere yer verdi:

Ben evladım için çok mücadele ettim. Hastanelere götürdüm. İntihar etmeye kalktığında doktora götürdüm. Bir şeyi yok dediler. Eve ambulans çağırdım bunun ambulanslık durumu yok dediler. Ben çırpındım, yandım, bağırdım ama oğlumu iyileştiremedim. Ne olduysa pandemi sonrası odasına kapanınca oldu.



Oğlumdaki durumu görünce ben İkbal'in ailesine ulaşıp kızınızı uzak tutun, oğlum iyi değil kızınızı alın kaybedin dedim. Okuldan naklini aldılar ama bağlantıları yine kopmadı. İkbal de geçen yıl hap içip intihar girişiminde bulunmuştu. Ondan sonra bir süre uzaklaştılar ama yine de bağlantıları kopmadı.

OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

"Olay günü Semih beni görüntülü olarak aradı" diyen anne; "Oğlum ne yapıyorsun nasılsın dedim. Anne iyiyim Ayşenur yanımda şimdi lavaboda, çekiniyor ekrana girmek istemiyor dedi.

Biraz sağdan soldan sohbet ettik, kapattı. Hiçbir anormallik sezmedim. Oğluma ne olduysa pandemi sonrası uyuşturucu kullanımında oldu."

"İŞE GİRDİ UYUŞTURUCU ALMAYA BAŞLADI"

Sabah gazetesinin haberine göre; "Odasında sürekli çizimler yapardı" diyen anne; "Ama ben öyle kötü çizimlere denk gelmedim. Ben ilk kez gördüm öyle bir çizimi. Sürekli tabiat çizerdi, bazen kadın resimleri çizerdi. Bana gösterirdi. Oğlum insanlarla konuşmasını bilen, boş konuşmayan biriydi. Donanımlı, okumayı seven bir çocuktu.

Kasap olarak işe girdiğinde biraz parası oldu, muhtemelen o dönem de uyuşturucu alıyordu. Onun dışında benim verdiğim harçlıklarla geçinirdi. O parayla uyuşturucu alması mümkün değil." diye konuştu.

"KEŞKE BEN ÖLSEYDİM"

Ben çok büyük acı çekiyorum, evladım günlerdir toprakta ama ben o kızlar için üzülüyorum çaresiz kaldım. Oğlumun sorununu çözemedim, intihara meyilliydi keşke sadece kendi gitseydi. Keşke ben ölseydim de o kızlar ölmeseydi. Ben de bir anneyim ben ister miyim bir annenin önüne evladının kafası atılsın.

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