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DHA

İstanbul'un Avcılar ilçesinde İ.S.'nin evine giren 2 hırsız, 30 bin dolar nakit parayı çalarak kaçtı.

Polis, ihbar üzerine bu olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma sürdürürken hırsızlar, aynı mahallede bir eve daha girdi.

2,5 MİLYONLUK BİR VURGUN DAHA

E.K.'nin evine giren hırsızlar, yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki altın ziynet eşyası, nakit para ve bir tabancayı çaldı.

Polis, çalışmaların devamında şüphelilerin bir apartmana girmeye çalışırken güvenlik kamerasına yakalandıklarını tespit etti.

KAPIYI AÇAN APARTMANA HIRSIZLIK

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmada şüphelilerin aynı bölgede dolaşarak apartmandaki dairelerin zillerine rastgele bastıklarını, açan olursa içeri girerek boş dairelerde hırsızlık yaptıkları belirlendi.

Görüntülerde, şüphelilerin defalarca zillere basmasına rağmen giriş kapısını kimsenin açmaması üzerine olay yerinden ayrıldıkları görüldü.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Toplamda 3,5 milyon liralık hırsızlık yapan ve kimlik bilgileri tespit edilen şüpheliler Sultan D. ile Sibel D., Esenyurt'ta gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden Sultan D.'nin 36 suç kaydı olduğu ve 13 ayrı dosyadan arandığı diğer şüpheli Sibel D.'nin ise 15 suç kaydı ve 4 ayrı dosyadan araması olduğu tespit edildi.

Polisteki işlemlerinin ardında Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.