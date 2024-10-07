İstanbul'da iki genç kızı vahşice öldüren katilin babası konuştu Oğlu hakkında konuşan baba A.Ç., "16 yaşına gelmeden önce imanlı biriydi. Namazını kılıyordu. Hatta bana 'Neden namaz kılmıyorsun, cehennemde yanacaksın' demişti" dedi.

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Haber Merkezi

İstanbul Fatih'te kan donduran bir olay yaşandı.

Öyle ki Türkiye günlerdir bu olayı konuşuyor...

Önce kız arkadaşı Ayşenur Halil'i öldüren Semih Çelik, ardından da uzun zamandır takıntılı olduğu ve rahatsız ettiği İkbal Uzuner'i öldürdü.

Edirnekapı'da surlarda İkbal Uzuner'i vahşice katleden Çelik, daha sonra intihar ederek kendi yaşamına da son verdi.

Kasap olduğu öğrenilen Çelik'in babası A.Ç., oğlu hakkında konuştu ve bir süredir psikolojik problemleri olduğunu hatta uyuşturucu madde de kullandığını söyledi.

"VAROLUŞA DAİR SORULAR SORUYORDU"

Baba A.Ç., oğlu hakkında şunları söyledi:

Eşim, Semih'in 16 yaşından itibaren, pandemide eve kapanması ile 'Tanrı bizi niye yarattı, madem öleceğimizi biliyordu, niye yarattı?' gibi varoluşa dair sorular sorduğunu bana söylemişti.

"BEYNİNİ KİMLER YIKADI BİLMİYORUM"

Semih'in bilgisayarda ya da telefonu ile hangi sitelere girdiği, kim ya da kimlerle irtibat kurduğu, beyninin kim ya da kimler tarafından yıkanmış olduğu hakkında bilgim yok.

"İMANLI BİRİYDİ"

Sabah'ın haberine göre baba, devam eden açıklamasında da oğlunun imanlı biri olduğunu söyledi.

16 yaşına gelmeden önce de imanlı biriydi. Namazını da kılıyordu. Hatta bana 'Neden namaz kılmıyorsun, cehennemde yanacaksın' da demişti. Benim konu hakkında diyeceklerim bu kadardır.

CENAZESİNE 3 KİŞİ KATILDI

Semih Çelik'in güvenlik sebebiyle iptal edilen cenaze namazı 5 Ekim'de akşam saatlerinde, Kilyos Mezarlığı'nda düzenlendi. Ailesinden sadece 3 kişinin katıldığı cenazede, Semih Çelik'in mezarına isminin yazılmaması da dikkati çekti.

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