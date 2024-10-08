İstanbul'da iki genç kızı vahşice öldüren katilin üye olduğu grubun yöneticileri yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ayşenur ve İkbal'i vahşice öldüren Semih Çelik'in üye olduğu "Discord" adlı platformda gençleri suça özendiren "C31K" isimli grubun elebaşı "Hz. Ebu Cehil" olarak bilinen E.K. adlı çocuk ile "Arda Bateman" olarak bilinen A.T adlı çocuğun muhafaza altına alındığını açıkladı.

Haber Merkezi

İstanbul Fatih'te Semih Çelik isimli cani, önce Ayşenur Halil sonra da İkbal Uzuner'i katlederek Türkiye'yi ayağa kaldırdı..

Çifte vahşetin ardından katilin internet geçmişi de yeni tartışmalara neden oldu.

Katilin "Discord" adlı platformda kadın düşmanlığı üzerinden bir araya gelen "İncel" adlı gruba (Involuntary celibate / İstemsiz bekarlar) üye olduğu belirlendi.

Nefret çöplüğü haline gelen bu yerlerde ise kriminal özellikleriyle dikkat çeken çok sayıda grubun olduğu ve bu topluluklarda cirit atan bazı kişilerin gençleri birçok suça özendirdiği ortaya çıktı.

Gençleri suç ve suça özendirmeye çalışan bu gruplardan birinin de "C31K" olduğu ve grubun başta "Discord" olmak üzere "Telegram" ve bazı sosyal medya uygulamaları üzerinden gençleri hedef aldığı kaydedildi.

Bunun üzerine emniyet ekipleri harekete geçti..

GENÇLERİ SUÇA ÖZENDİREN GRUBUN YÖNETİCİLERİ ÇOCUK ÇIKTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gençleri suça özendiren "C31K" isimli grubun elebaşı "Hz. Ebu Cehil" olarak bilinen E.K. adlı çocuk ile "Arda Bateman" olarak adı geçen şahsın ise A.T adlı çocuğun muhafaza altına alındığını açıkladı.

"İFADELERİ PSİKOLOG EŞLİĞİNDE ALINACAKTIR"

Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

Ankara Emniyet Müdürlüğümüz tarafından, Telegram ve Discord sosyal paylaşım platformlarında aktif olarak yer alan C31K isimli grup yöneticilerinden “Hz. Ebu Cehil” olarak adı geçen şahsın E.K. adlı çocuk olduğu belirlenmiş ve Ankara Emniyet Müdürlüğümüzün koordinasyonunda Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce muhafaza altına alınmıştır.



"Arda Bateman"olarak adı geçen şahsın ise A.T adlı çocuk olduğu belirlenmiş İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce muhafaza altına alınmıştır.



İfadeleri psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından alınacaktır.

"TOPLUMUMUZU SAPKIN DÜŞÜNCELERİYLE ZEHİRLEMEYE ÇALIŞANLARA ACIMAYACAĞIZ"

Sosyal medyada, başta göz aydınlığımız yavrularımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumumuzu sapkın düşünceleriyle zehirlemeye çalışanlara acımayacağız.



Çocuklarımızı cinsel istismara zorlayan zorbalarla, kadına şiddet eğiliminde olup kin ve nefret yayanlarla görülecek hesabımız var! Siber dünyanın hangi deliğine saklanırsanız saklanın, siber devriyelerimiz sizi tek tek bulup adalete teslim edecektir.



Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; kadına şiddet ve cinsel istismar gibi suçlara eğilimli olan suç odaklarıyla mücadelemiz her alanda devam edecektir.



Bizim zehir tacirleri ve sapkın düşünce akımları nedeniyle kaybedecek tek bir çocuğumuz, gencimiz, insanımız yoktur!



İçişleri Bakanlığı olarak 600 bin personelimizle huzur ve güveni sağlamak için varız. Bundan geri adım atmayız!

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