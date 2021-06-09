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İstanbul'da iki metro hattında seferler durduruldu
Metro İstanbul, Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı arasındaki seferlere ilişkin açıklama yaptı.
- AA
- 09.06.2021 - 09:37
- Güncelleme : 09.06.2021 - 09:49
İstanbul'da metro seferlerinde aksama yaşandı.
Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı arasında metro seferleri, teknik arıza nedeniyle durduruldu.
METRO SEFERLERİNDE AKSAMA
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda teknik bir arıza meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, bu nedenle seferlerin Aksaray-Ataköy ve Aksaray-Kirazlı arasında yapıldığı, Yenikapı-Aksaray arasında ücretsiz İETT otobüsleriyle hizmet verileceği kaydedildi.