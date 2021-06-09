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    İstanbul'da iki metro hattında seferler durduruldu

    Metro İstanbul, Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı arasındaki seferlere ilişkin açıklama yaptı.
    • AA
    • 09.06.2021 - 09:37
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 09:49
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    İstanbul'da iki metro hattında seferler durduruldu

    İstanbul'da metro seferlerinde aksama yaşandı.

    Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı arasında metro seferleri, teknik arıza nedeniyle durduruldu.

    METRO SEFERLERİNDE AKSAMA

    Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda teknik bir arıza meydana geldiği belirtildi.

    Açıklamada, bu nedenle seferlerin Aksaray-Ataköy ve Aksaray-Kirazlı arasında yapıldığı, Yenikapı-Aksaray arasında ücretsiz İETT otobüsleriyle hizmet verileceği kaydedildi.

    İstanbul da iki metro hattında seferler durduruldu #1

    İstanbul da iki metro hattında seferler durduruldu #2

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