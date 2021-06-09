İstanbul'da iki metro hattında seferler durduruldu

İstanbul'da iki metro hattında seferler durduruldu

Metro İstanbul, Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı arasındaki seferlere ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul'da metro seferlerinde aksama yaşandı.

Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı arasında metro seferleri, teknik arıza nedeniyle durduruldu.

METRO SEFERLERİNDE AKSAMA

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda teknik bir arıza meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle seferlerin Aksaray-Ataköy ve Aksaray-Kirazlı arasında yapıldığı, Yenikapı-Aksaray arasında ücretsiz İETT otobüsleriyle hizmet verileceği kaydedildi.