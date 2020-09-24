İstanbul'da ikinci baronun kurulması için başvuru yapıldı

İkinci baronun kurulması için 2 binin üzerinde avukatın imzasıyla, Türkiye Barolar Birliği'ne başvuru yapıldı.

7249 sayılı Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında İstanbul 2 No'lu Baro'nun kurulması için gerekli 2 bin imza toplanmıştı.

İstanbul 2 No'lu Baro Kurucular Kurulu Üyesi ve Uluslararası Hukukçular Birliği Genel Sekreteri Avukat Necati Ceylan, toplanan imzaları bugün Türkiye Barolar Birliği'ne teslim edeceklerini belirtmişti.

Yetki aldıkları tarihten itibaren 6 ay içerisinde İstanbul 2 No'lu Baro'yu kurabileceklerini de belirten Ceylan, "Barolar Birliği Yönetim Kurulu'na gidecek. Oradan yetki aldığımızda yeni baronun genel kurulunu oluşturup seçime gidip o seçimden sonra tüzel kişilik kazanmış oluyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

BAŞVURU YAPILDI

İkinci baronun kurulması için 2 binin üzerinde avukatın imzasıyla Türkiye Barolar Birliği'ne başvuru yapıldı.