İstanbul'da ikinci el araç satın alan adam, hayatının şokunu yaşadı

Satın alma işlemlerinin ardından benzinciye giden Buğra Yıldız, otomobilin ön kısmının 2012, arka kısmının ise 2010 model bir araca ait olduğunu öğrendi.

İstanbul’da yaşayan Buğra Yıldız, internet üzerinden bulduğu ikinci el aracı kurumsal bir ekspertiz firmasına götürerek kontrollerin ardından satın aldı.

Kısa bir süre sonra yakıt almaya giden talihsiz adam burada hayatının şokunu yaşadı.

Aracının benzinli olmasına rağmen pompacının dizel pompa taktığını gören Yıldız, "Aracın yakıt deposu dizel" yanıtını aldı.

BAŞKA BİR ARAÇLA BİRLEŞTİRİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Yıldız bunun üzerine hemen aracı İzmit’te bulunan ünlü bir ekspertiz firmasına götürdü. Burada yapılan incelemelerde aracın sadece iki kapısının orijinal olduğunu ve başka bir araçla kesilerek birleştirildiğini öğrendi.

Satın aldığı aracın önü 2012 arkası 2010 model çıktı

"SATICI SUÇUNU KABUL ETMİYOR"

Yaşadığı şoku bir türlü üzerinden atamayan Yıldız, “Ben aracı alırken eksper yaptırdığım firmanın genel merkezine gittim. Çünkü bana aracı alırken 1 parça değişen 7 parça boya var demişlerdi. Sonrasında genel merkez aracın ekli olduğunu kabul etti ama bu sefer de bizi ekspertiz yaptırdığımız bayiye göndererek 'biz onlara isim hakkı verdik sorumluluk onlara ait. Bayi de sizin aracınıza bakan eleman bizim değil genel merkezin elemanı o ilgilenecek' dedi. Satıcı kabul etmiyor aracını geri almıyor. Eksper hatasını kabul ediyor ama bana diyor ki 'benden alabileceğin tek şey bana verdiğin eksper ücreti onu da mahkemeyi kazanırsan alabilirsin.'" dedi.

"ARACIN ÖNÜ 2012, ARKASI 2010 MODEL"

Hukuk mücadelesi başlattığını söyleyen Yıldız, "Aracın önü 2012 model ama arka kısmı 2010 model başka bir araca ait. Ben aracı 2012 model diye almıştım. Araçta orijinal olan tek şey sağ ve sol ön kapı bunlardan da birinin camı orijinal sadece camına kadar değiştirmişler aracı biz çok mağduruz. Bize yapılan dolandırıcılık işi yargıya taşıdık elimizden ne gelirse kendimizi savunacağız.” diye konuştu.