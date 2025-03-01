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İstanbul'da ikinci kez drift atan sürücünün ehliyeti iptal edildi

İstanbul'da ikinci kez drift atan sürücünün ehliyeti iptal edildi Kadıköy'de ikinci kez trafikte drift attığı belirlenen sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi ve sürücüye 52 bin 712 lira ceza kesildi.