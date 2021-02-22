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    İstanbul'da ilçe ilçe vaka yoğunluğu

    'Hayat Eve Sığar' uygulamasına göre İstanbul'un ilçe ilçe koronavirüs haritası güncellendi.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2021 - 12:47
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 13:12
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    İstanbul'da ilçe ilçe vaka yoğunluğu

    Türkiye'de son 24 saatte 101 bin 105 koronavirüs testi yapıldı, 6 bin 546 kişinin testi pozitif çıktı, 77 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 601 oldu.

    5 bin 2 kişinin koronavirüs tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 523 bin 760'a yükseldi.

    Bugüne kadar yapılan test sayısı 32 milyon 318 bin 182'ye ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 638 bin 422, vefat sayısı 28 bin 60, ağır hasta sayısı 1185 oldu.

    "NORMALLEŞME BAŞLAYACAK"

    Bu rakamların ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı paylaşımda, "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz. 1 Mart itibarıyla süreç, belirlenen kriterler çerçevesinde 4 risk seviyesinde valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıhha kurullarımızla başlayacak." ifadelerini kullandı.

    Vaka sayılarında ciddi oranda düşüş yaşanan İstanbul’da, ilçelerdeki vaka yoğunlukları “Hayat Eve Sığar” uygulaması üzerinden yayınlanan son haritaya yansıdı.

    İşte ilçe ilçe vaka yoğunluk haritaları:

    - Adalar

    Adalar

    - Arnavutköy

    İstanbul da ilçe ilçe vaka yoğunluğu #2

    - Ataşehir

    İstanbul da ilçe ilçe vaka yoğunluğu #3

    - Avcılar

    İstanbul da ilçe ilçe vaka yoğunluğu #4

    - Bahçelievler

    İstanbul da ilçe ilçe vaka yoğunluğu #5

    - Bakırköy

    İstanbul da ilçe ilçe vaka yoğunluğu #6

    - Başakşehir

    İstanbul da ilçe ilçe vaka yoğunluğu #7

    - Beşiktaş

    İstanbul da ilçe ilçe vaka yoğunluğu #8

    - Beykoz

    Beykoz

    Beylikdüzü

    İstanbul da ilçe ilçe vaka yoğunluğu #10

    - Büyükçekmece

    İstanbul da ilçe ilçe vaka yoğunluğu #11

    - Çatalca

    İstanbul da ilçe ilçe vaka yoğunluğu #12

    - Çekmeköy

    İstanbul da ilçe ilçe vaka yoğunluğu #13

    - Eminönü

    İstanbul da ilçe ilçe vaka yoğunluğu #14

    - Esenyurt

    Esenyurt

    - Eyüpsultan

    İstanbul da ilçe ilçe vaka yoğunluğu #16

    - Fatih

    Fatih

    - Esenler

    İstanbul da ilçe ilçe vaka yoğunluğu #18

    - Kadıköy

    İstanbul da ilçe ilçe vaka yoğunluğu #19

    - Kağıthane

    İstanbul da ilçe ilçe vaka yoğunluğu #20

    - Küçükçekmece

    İstanbul da ilçe ilçe vaka yoğunluğu #21

    - Maltepe

    Maltepe

    - Pendik

    Pendik

    - Sarıyer

    İstanbul da ilçe ilçe vaka yoğunluğu #24

    - Silivri

    Silivri

    - Sultanbeyli

    Sultanbeyli

    - Şile

    İstanbul da ilçe ilçe vaka yoğunluğu #27

    - Tuzla

    Tuzla

    - Ümraniye

    İstanbul da ilçe ilçe vaka yoğunluğu #29

    - Üsküdar

    İstanbul da ilçe ilçe vaka yoğunluğu #30

    - Zeytinburnu

    Zeytinburnu


     

     

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