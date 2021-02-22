İstanbul'da ilçe ilçe vaka yoğunluğu

'Hayat Eve Sığar' uygulamasına göre İstanbul'un ilçe ilçe koronavirüs haritası güncellendi.

Türkiye'de son 24 saatte 101 bin 105 koronavirüs testi yapıldı, 6 bin 546 kişinin testi pozitif çıktı, 77 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 601 oldu.

5 bin 2 kişinin koronavirüs tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 523 bin 760'a yükseldi.

Bugüne kadar yapılan test sayısı 32 milyon 318 bin 182'ye ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 638 bin 422, vefat sayısı 28 bin 60, ağır hasta sayısı 1185 oldu.

"NORMALLEŞME BAŞLAYACAK"

Bu rakamların ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı paylaşımda, "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz. 1 Mart itibarıyla süreç, belirlenen kriterler çerçevesinde 4 risk seviyesinde valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıhha kurullarımızla başlayacak." ifadelerini kullandı.

Vaka sayılarında ciddi oranda düşüş yaşanan İstanbul’da, ilçelerdeki vaka yoğunlukları “Hayat Eve Sığar” uygulaması üzerinden yayınlanan son haritaya yansıdı.

İşte ilçe ilçe vaka yoğunluk haritaları:

- Adalar

- Arnavutköy

- Ataşehir

- Avcılar

- Bahçelievler

- Bakırköy

- Başakşehir

- Beşiktaş

- Beykoz

Beylikdüzü



- Büyükçekmece



- Çatalca

- Çekmeköy

- Eminönü

- Esenyurt

- Eyüpsultan

- Fatih

- Esenler

- Kadıköy

- Kağıthane

- Küçükçekmece

- Maltepe

- Pendik

- Sarıyer

- Silivri

- Sultanbeyli

- Şile

- Tuzla

- Ümraniye

- Üsküdar

- Zeytinburnu







