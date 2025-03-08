İHA

İstanbul Büyükçekmece'de bulunan bir dükkanın kapısını açan maskeli bir şahıs, içerideki hiçbir malzemeye dokunmayarak sadece Jako cinsi papağanı çalarak izini kaybettirdi.

Cadde üzerinden geçen bir taksi şoförü, dükkanın kapısının açık olduğunu fark ederek işletme sahibe ulaştı.

POLİSE İHBAR ETTİ

Taksi şoförünün haber vermesi üzerine dükkana gelen Filiz Çakmak, papağanının çalındığını görünce adeta yıkıldı.

Papağını çalınan Filiz Çakmak, polis ekiplerine ihbarda bulundu.

"PAPAĞANIMI GETİRİRSE ŞİKAYETÇİ OLMAYACAĞIM"

İhbarın ardından ekipler, Jako hırsızını yakalamak için çalışma başlattı.

İşletme sahibi ise papağanı çalan kişinin geri getirmesi halinde şikayetçi olmayacağını söyledi.

"PAPAĞANIMIZ ÇOCUĞUMUZ GİBİYDİ"

Papağanının çalınmasıyla ilgili olarak konuşan işletme sahibi Filiz Çakmak şu sözleri kullandı:

Evet biz de şaşkınız, keşke dükkandan başka malzemeler çalsaydı ama papağanıma dokunmasaydı. Sabaha karşı gelmişler kapıyı kırmışlar alarm ve kamera olduğu halde papağanı alıp gitmişler.



Çok üzgünüz. Başka da hiçbir şey almamışlar. Papağanımızı geri getirmelerini istiyoruz. Konuşuyordu, dans ediyordu. Artık bizim bir parçamız, çocuğumuz olmuştu. Ailecek çok üzüldük. Yaklaşık 5-6 aydır bizimleydi.



Dikkatimizi çeken kimse olmadı ama herkes gelip seviyordu. Zaten buradayız diye bizimle duruyordu o da çok sıcakkanlıydı konuşuyordu şarkı söylüyordu. İsmi Coco. Adını söylüyordu.

"KEŞKE PARA ÇALSAYDI"

Sabah saatlerinde yaşanan hırsızlığı bir taksicinin fark ettiğini aktaran Çakmak, şöyle konuştu: