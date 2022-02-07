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    İstanbul'da, ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu

    İstanbul'da, ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu

    2 haftalık yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından İstanbul’da, sabah saatlerindeki trafik durma noktasına geldi. İBB haritasında trafik yoğunluğu, yüzde 52 olarak belirtildi.
    • DHA
    • 07.02.2022 - 08:48
    • Güncelleme : 07.02.2022 - 09:17
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    Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci için ders zili çaldı, 2 haftalık yarıyıl tatili sona erdi…

    2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi, bugün başladı.

    İkinci dönemin başlamasıyla sabah saatlerinde hem okullarına hem iş yerlerine gidecek olan vatandaşlar, toplu taşıma araçlarının olduğu noktalara akın etti.

    HARİTA YÜZDE 52’Yİ GÖSTERDİ

    Haftanın ilk iş günü saat 08.00 sıralarında kentte trafik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik yoğunluk haritasında yüzde 52 olarak belirtildi.

    İstanbul da, ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu #1

    TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

    Kadıköy Bostancı mevki D-100 kara yolunda sabahın ilk saatlerinden itibaren büyük yoğunluk görüldü. Sürücüler, yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

    İstanbul'da, ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu VİDEO

    İstanbul da, ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu #2

    İstanbul da, ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu #3

    İstanbul da, ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu #4

    İstanbul da, ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu #5

    İstanbul da, ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu #6


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