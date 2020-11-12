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    İstanbul'da ilk sigara cezaları kesildi

    İstanbul'da ilk sigara cezaları kesildi

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, polis aracı ve drone ile sigara yasağı anons edilerek denetim yapıldı.
    • DHA
    • 12.11.2020 - 13:02
    • Güncelleme : 12.11.2020 - 15:11
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    Solunum yoluyla kolayca bulaşan koronavirüs salgınının yayılımını önlenmek için, bugünden itibaren İstanbul'da trafiğe kapalı cadde, sokak ve toplu taşıma araçlarının durakları gibi yerlerde sigara içilmesi yasaklandı.

    Yasağın yürürlüğe girmesiyle harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde polis aracı ve drone ile anons yaparak vatandaşları uyardı.

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    Yasağa uymayanlara “Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçundan 900 TL idari para cezası kesildi.

    Ceza yazılan kişiler, “Yasaktan haberimiz yoktu. Artık dikkat edeceğiz." dedi.

    İstanbul'da ilk sigara cezaları kesildi ViDEO

    İstanbul da ilk sigara cezaları kesildi #1

    İstanbul da ilk sigara cezaları kesildi #2

    İstanbul da ilk sigara cezaları kesildi #3

    İstanbul da ilk sigara cezaları kesildi #4

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