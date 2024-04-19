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ensonhaber.com

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde kaydedilen bir görüntü, sosyal medyada servis edildi.

Bölgedeki Mehmet Ali Yılmaz İlkokulu'nda kaydedilen video, kısa sürede yoğun ilgi gördü.

İlkokul öğrencilerinden boykot

Videoda öğrenciler, okula ürün bırakmak için gelen İsrail destekçisi firmaya tepki gösterdi.

Dondurma firmasına ait aracın etrafında büyük kalabalık oluşturan çocuklar, yuhalayarak boykot etti.

O anlar saniye saniye kaydedildi.

"İşte, adam olacak çocuklar"

Görüntülerin gündem olmasının ardından Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'dan da paylaşım geldi.

Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

İşte, adam olacak çocuklar...



Bugün, Ümraniye Mehmet Ali Yılmaz İlkokulu'nda, kilometrelerce ötede günlerdir zulüm gören Gazzeli kardeşleri için boykota destek veren çocuklarımızın duygu yüklü videolarını izledim.



Sevgili çocuklar; pazartesi günü, size çok güzel bir sürprizimiz olacak. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum.



Allah sayınızı artırsın.