İstanbul'da İmam Hatip Lisesi öğrencisi Avrupa Wushu Kung Fu Şampiyonasına katılmaya hak kazandı 2024 Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonasında, Çekmeköy Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. Sınıf Öğrencisi Büşra Betül Sağman alanında ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı. Sağman, bu başarısıyla Avrupa Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

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Wushu Kung Fu şampiyonasında ikinci olarak dereceye giren ve Avrupa Şampiyonasında yarışmak için hak kazanıp tüm okulunun gururu olan Büşra Betül Sağman için okul müdürü coşkulu bir tören düzenledi. Törende konuşan Okul Müdürü Kahraman Selçuk; 'Wushu Kung Fu Şampiyonası’nda Türkiye 2.si olan Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 12.sınıf öğrencilerinden Büşra Betül SAĞMAN 'ın kendisini tebrik ediyor, Avrupa’dan da madalya ile gelmesini temenni ediyoruz. Sultanbeyli Akça Spor Kulübü antrenörü Niyazi Akça hocamıza da emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.' diyerek öğrencisini tebrik etti.