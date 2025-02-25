İstanbul'da İmrahor İlyas Bey Camii aslına uygun olarak ihya ediliyor

İHA

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nden 100 yıl daha öncesine tarihlenen ve 5. yüzyılda inşa edilen İstanbul'un Fatih ilçesindeki İmrahor İlyas Bey Camii diğer adıyla Studios Manastırı, İstanbul'daki en eski dini yapı olarak tarihte yerini aldı.

Bizans döneminde kilise olarak kullanılan yapı, İstanbul'un fethinden sonra camiye dönüştürüldü. 2. Beyazıt döneminde, İmrahor İlyas Bey tarafından camiye dönüştürülen yapı birçok badire atlattı.

ÇOK SAYIDA AFETTEN ETKİLENDİ

En büyük hasarı Latin istilasında gören tarihi cami, 1894 depreminden de etkilendi.

Sultan 3. Selim döneminde onarılan İmrahor İlyas Bey Camii'nin, 1900'lü yılların başında önce yangın daha sonra da yağmurdan dolayı bütün üst örtüsü ve ahşap bölümü çöktü.

1925 yılında tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla beraber İmrahor İlyas Bey Camii kendi haline terk edildi.

1934 yılında Ayasofya Camii, müzeye çevrilince tarihi yapı müzeye devredildi.

BAKANLIK DEVRİ GERÇEKLEŞTİ

1954-1955 yıllarında bir onarım geçiren İmrahor İlyas Bey Camii, yaklaşık 100 yıl atıl kaldıktan sonra 2012 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devri gerçekleşti.

İmrahor İlyas Bey Camii'nin restorasyonu için hazırlanan projeler 2019 yılında Koruma Kurulu tarafından kabul edildi.

TARİHİ CAMİDE RESTORASYON DEVAM EDİYOR

Onaylanan projeler çerçevesinde 2023 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.

Tarihi camide çevre temizliği gerçekleştirildi.

Çeşitli badirelerden dolayı 100 yıldır üstü açık olan İmrahor İlyas Bey Camii'ni korumak adına Uzay Kafes Sitem Geçici Çatı kurulumu tamamlandı.

ÇALIŞMALAR İTİNAYLA SÜRDÜRÜLÜYOR

Geçici çatının tamamlanmasından sonra tekke binasında itinalı söküm gerçekleştirilecek.

Ayrıca tarihi camide, kuzey bölümdeki üst galeriyi taşıyan sütunlar bulunurken güney bölümündekiler yok oldu.

TEKRAR İBADETE AÇILACAK

Güney bölümündeki sütunlarda aslına uygun restore edilecek olan İmrahor İlyas Bey Camii, çalışmaların tamamlanmasının ardından ibadete açılacak.

Öte yandan tarihi camide tamamlanan Uzay Kafes Sistem Geçici Çatı havadan görüntülendi.

"İMRAHOR İLYAS BEY CAMİİ'NDE GÖRÜLEN OPUS SECTİLA ÖZGÜNDÜR"

Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürü Feyyaz Fidan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

İstanbul'daki en eski dini yapı olarak ifade edebileceğimiz bu manastır; Studios Manastırı'dır. İstanbul'un fethine kadar manastır olarak kullanılan yapı, fetihten sonra 2. Beyazıt'ın Mirahoru, İlyas Bey tarafından cami ve tekkeye çevrilmiştir. Bu yapı kompleksinden caminin yanı sıra sarnıç, ayazma ve çeşme de bulunmaktadır. Geniş bir revaklı avlusunun ve derviş hücrelerinin olduğunu biliyoruz. Cami olduktan sonra minare ekleniyor fakat günümüze külah ve petek kısmının maalesef ulaşamadığını görüyoruz. İmrahor İlyas Bey Camii'nden bahsederken tabii ki Harim de bulunan opus sectiladan bahsetmemiz gerekir. Hem İstanbul hem de Türkiye açısından kültürel miras bağlamında değerinin olmasının yanı sıra bir dünya kültürü açısından da değerlidir. İnşa edildiği dönemde yurdun birçok yerinden çeşitli taşlar getiriliyor ve bu taşlar belli bir geometrik düzene göre döşeniyor. Bugün burada görülen opus sectila özgündür. Yapının ilk inşasından kalan bir döşemedir.

"RESTORASYONUMUZ HIZLA DEVAM EDECEK"

Restorasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Fidan şöyle devam etti: