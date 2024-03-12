İstanbul'da inşaat çalışması durdu: Google Maps göl olarak gösterdi Kazı ve temel açma çalışmalarının ardından faliyeti durdurulan inşaat alanı bir süre sonra yağmur suyuyla dolunca Google Maps uygulaması tarafından göl olarak algılandı.

DHA

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 5 yıl önce başlatılan kazı ve temel atma çalışmasının ardından inşatta faaliyet durdu.

Aradan geçen zaman içerisinde temel çukuru, yağmur suyu ile dolarak adeta göle döndü.

Su dolu çukuru göl olarak algıladı

Haritaları güncelleyen Google Maps uygulamasında su dolu çukur, göl olarak algılandı.

Sosyal medyada gündem olan su dolu çukur, drone kameraları ile görüntülendi.

Görüntülerde kazı yapılan çukurun büyük bölümünün suyla dolduğu görülürken, su motoruyla suyun tahliye edilmeye başlandığı görüldü.

"Yetkililerin buraya önem vermesi gerekiyor"

Su birikintisinin hoş bir görüntü olmadığını söyleyen Gökhan Gönültaş, “Sizin sayenizde bilgim oldu. Yani açıkçası böyle atıl kalması çok hoş bir durum değil. Kadıköy için açıkçası çok böyle hoş bir durum değil tabii ki. Konuyla ilgili yetkililerin buraya önem vermesi gerekiyor." dedi.

"Kim ne yapacaksa yapsın bir an önce"

Arif Özçam ise, “İnşaatları açıyorlar temelleri bu sefer uzun süre boş kalıyor. Birçok yerde var bu şekilde. Kim ne yapacaksa yapsın bir an önce yani. Benim bildiğim kadarıyla bayağıdır var bu böyle. Artık kaldırsınlar ne yapacaklarsa." şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)