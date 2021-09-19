İstanbul'da dün akşam meydana gelen yağışın ardından oluşan bulut, Nikola Tesla ve Bülent Ecevit'e benzetildi.

İstanbul ve çevresi dün akşam üzerinden itibaren gece saatlerine kadar şiddetli yağış ve rüzgardan etkilendi.

İstanbul’un çeşitli yerlerine yıldırımların düştüğü rapor edilirken çekilen bir görüntü izleyenlerin tüylerini diken diken etti.

NİKOLA TESLA, BÜLENT ECEVİT, İSMET İNÖNÜ...

Çekilen videoda bulutta insan yüzü belirdiği görüldü.

Beliren yüzü ünlü bilim adamı Nikola Tesla’ya ve ülkemizin eski siyasetçilerinden Bülent Ecevit’e de benzetildi.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise beliren silüetin İsmet İnönü'ye benzediğini de öne sürdü.

İşte meydana gelen yağışın ardından sosyal medyada çok konuşulan o görüntü...

İstanbul'da insan silüetinde bulut meydana geldi