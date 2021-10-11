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İstanbul'da iş çıkışı metrobüs çilesi
Yenibosna'da metrobüs durağındaki yoğunluk kameralara yansıdı.
- Haber Merkezi
- 11.10.2021 - 19:29
- Güncelleme : 11.10.2021 - 19:36
İstanbullunun toplu taşımadaki kalabalık çilesi bitmiyor.
İş çıkış saatinde metrobüs güzergahındaki birçok durakta bilindik görüntüler ortaya çıktı.
Özellikle bağlantı duraklarındaki yoğunluk ise İstanbulluları adeta çileden çıkardı.
Bazı duraklardaki yoğunluk ise kameralara yansıdı.
İstanbul'da iş çıkışı metrobüs çilesi VİDEO
YENİBOSNA DURAĞI TIKLIM TIKLIM
Sosyal medyaya düşen iki görüntü yaşanan yoğunluğu gözler önüne serdi.
Yenibosna durağında farklı açılardan ve farklı zamanlarda çekilen görüntülerde insanların araçlara binecekleri alana güçlükle ilerlediği görülüyor.
İkinci görüntüde havanın kararmış olduğu görülürken kalabalıkta azalma olmaması da gözlerden kaçmıyor.