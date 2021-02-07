Haberler

Gündem Haberleri

İstanbul'da iş yerine baskın: 76 bin 320 lira lira ceza kesildi

İstanbul'da iş yerine baskın: 76 bin 320 lira lira ceza kesildi

Bahçelievler’de açık olduğu belirlenen işyerine polis ekipler baskın yaptı. Ekipleri gören kişilerden bazıları koltukların arkasına, bazıları ise dolapların içine girerek saklanmaya çalıştı.