İstanbul'da İSKİ'ye ait su borusu yine patladı! Kepçeyle kapatarak önlenmeye çalışıldı.. Kentte kanalizasyon çalışması yapan İSKİ ekipleri, içme suyu borusunu patlamasının ardından israf olan suyun fışkırmasını önlemek için iş makinesinin kepçesini borunun üzerine tutarak çözüm buldu.

İHA CHP yönetimindeki belediyelerde her geçen gün farklı bir skandal gündeme geliyor... Milyonlarca vatandaşın yaşadığı Megakent'te ise yaşanan sorunların ardı arkası kesilmiyor. Her geçen gün yeni bir aksaklığın yaşandığı kentte vatandaşların mağduriyetleri artıyor. İstanbul yağışsız kurak günler geçirirken, Şişli Fulya'da 19 Mayıs Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında ekiplerin dikkatsizliği suyun yine boşa akmasına sebep oldu. Su borusu patladı İSKİ ekipleri, iş makinesiyle mahallede kanalizasyon çalışması yaparken su borusunu patlattı. Su borudan metrelerce yüksekliğe fışkırdı. İşçiler kepçeyle fışkıran suya müdahale etti. Borunun üzerini kepçeyle kapatarak, suyun fışkırmasını önledi. Ekipler boruyu tamir etti Ancak litrelerce suyun çukura akarak israf olmasının ardından ekipler, bir süre sonra patlayan boruyu tamir etti. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)