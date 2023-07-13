İstanbul'da İSPARK ücretlerine zam geldi İBB'nin temmuz ayı son oturumunda park ücretlerine zam kararı alınırken, 1. bölgede en yüksek park ücreti 12-24 saat arası 110 liradan 130 liraya çıktı.

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Her şey çok güzel olacak sloganıyla yola çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, 4. yılında da zam furyasına devam ediyor.

Temmuz ayı zam yağmurundan İSPARK nasibini aldı.

Karar, İBB Meclisi'nin temmuz ayı son oturumundan çıktı.

Herkes evinin önüne bedava park edecek vaadi unutuldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'herkes kendi evinin önüne arabasını bedava park edebilecek' vaadini unutarak yaptığı zam, 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.

Birinci bölgede park tarifesi

Buna göre Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Bakırköy, Eyüp, Sarıyer ve Güngören'in de aralarında bulunduğu birinci ve ikinci bölgedeki kapalı katlı ve açık otoparklarda fiyatlar şu şekilde değişti:

0-1 saat arası 28 liradan 33 liraya

1-2 saat arası 36 liradan 42 liraya

2-4 saat arası 40 liradan 47 liraya

4-8 saat arası 56 liradan 65 liraya

8-12 saat arası 74 liradan 86 liraya

12-24 saat arası da 110 liradan 130 liraya çıktı.

Adalar, Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Sultanbeyli, Şile'nin aralarında bulunduğu üçüncü bölgede fiyat tarifesi şöyle değişti:

1-2 saat arası 25 TL'den 29 TL'ye

2-4 saat arası 32 TL'den 37 TL'ye

4-8 saat arası 40 TL'den 47 TL'ye

8-12 saat arası 62 TL'den 72 TL'ye

12-24 saat arası 80 TL'den 94 TL'ye çıktı.

Açık otopark ücret tarifesi

Açık otoparklarda üçüncü bölgede fiyat değişimi ise şöyle:



1-2 saat arası 26 TL'den 33 TL'ye

32 TL olan 2-4 saat arası 37 TL'ye

40 TL olan 4-8 saat arası 47 TL'ye

52 TL olan 8-12 saat arası 61 TL'ye çıkarıldı.

Yol kenarı park ücretleri

Son zamla beraber yol kenarı otopark ücretleri de değişti.

Birinci ve ikinci bölgede yol kenarı park ücretleri şöyle:

1 saate kadar olan ücret 28 liradan 33 TL'ye

1-2 saat arası 36 TL'den 42 TL'ye

günlük 80 TL'den 94 TL'ye sonraki her saat başı ücreti de 12 liradan 14 liraya yükseltildi.

Üçüncü bölgede yol kenarı park ücreti 1 saatlik ücret 23 TL, 1-2 saatlik ücret 33 TL, günlük ücret 80 TL oldu.