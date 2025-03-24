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İHA

İstanbul'da son günlerdir sokaklarda yüksek bir hareketlilik yaşanıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında açılan yolsuzluk soruşturmasında suçlu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından bazı gruplar sokağa döküldü.

İZİNSİZ EYLEM YAPANLARA OPERASYON

İzinsiz eylem yapan gruplar, polislere zorluk çıkarıp çevreye zarar verdi.

Yaşananlar üzerine güvenlik güçleri harekete geçti.

Polisin uyarılarına rağmen dağılmayan ve olayı provokede eden eylemcilere yönelik operasyon yapıldı.

71 GÖZALTI

"Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu'na" muhalefet eden 99 şahıs tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması, suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesi için sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 71 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yakalanan şüphelilerinin emniyetteki işlemlerin devam ettiği ve 28 şüphelinin yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.