İstanbul sokakları, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde doldu taştı.

Etkinlikleri fırsat bilerek sokağa çıkan bazı gruplar izinsiz şekilde Taksim'e yürümek istedi.

Taşkınlık yapan ve kendilerini engellemek isteyen polislere saldıran şüpheliler, tespit edilerek gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği, gözaltına alınan şahıslara ilişkin açıklama yaptı.

"BİBER GAZI VE BOYALARLA POLİSE SALDIRDILAR"

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü' etkinlikleri kapsamında her türlü eylem ve yürüyüşü yasakladı. Kalabalık bir grup Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Polis ekipleri, valilik kararı doğrultusunda meydana çıkacak bütün güzergahları kapatarak güvenlik önlemi aldı. Polisin çağrı ve uyarılarına dikkate almayan bir grup Taksim'e yürümeye çalıştı. Polis ve kalabalık arasında arbede yaşandı. Kalabalığın içinden bir grup polise biber gazı ve sprey boyalarla saldırdı.