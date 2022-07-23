İstanbul'da jandarmadan ormanlık alanlarda yangın denetimi

Jandarma ekiplerince, yangınlara karşı ormanlık alanlar ve mesire yerlerinde denetim yapıldı.

Son dönemde çıkan yangınlarının ardından İstanbul Valiliği, ormanlarda ateş yakılmasını yasaklamıştı.

Bu karar doğrultusunda ekipler de denetimler yapıyor.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Çekmeköy Ömerli Mahallesi'ndeki Çataldağ ve Dindere, Sırapınar Mahallesi'ndeki Çanakçıdere, Hüseyinli Mahallesi'ndeki Çimenli Kuyular ormanları ile Koçullu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda denetim yaptı.

Vatandaşlar uyarıldı

Ekiplerce yine Reşadiye, Esen Cile ve Güvercinlik piknik alanlarında da yapılan kontrollere, jandarma komando timleri ile asayiş devriye ekipleri katıldı.

Denetimlerde vatandaşları, yangın konusunda daha dikkatli olmaları için ikaz eden ekipler, mangal ve ateş yakılmaması uyarısında bulundu.

AA'nın aktardığına göre jandarma ekiplerinin ormanlık alanlardaki denetimi gün boyu sürecek.

Jandarma ekipleri ormanlık alanlarda yangın denetimi yaptı