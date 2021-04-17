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    İstanbul'da jandarmadan yolcu otobüslerine korona denetimi

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından alınan şehirlerarası seyahat kısıtlaması kararı sonrası İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yolcu otobüslerine denetim yaptı.
    • DHA
    • 17.04.2021 - 11:54
    • Güncelleme : 17.04.2021 - 12:03
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    İstanbul'da jandarmadan yolcu otobüslerine korona denetimi

    İstanbul'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan şehirlerarası seyahat kısıtlaması kararı dün akşam saat 19.00'da sokağa çıkma kısıtlaması ile beraber uygulanmaya başladı.

    İstanbul'un giriş çıkış noktalarında denetim yapan polis ve jandarma ekipleri izin belgesi kontrolü yaptı.

    BELGE VE HES KODU KONTROLÜ

    Cumartesi günü sabah saatlerinde de Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Gişelerde her iki istikamette İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yolcu otobüslerine denetim yapıldı.

    Tek tek durdurulan şehirlerarası yolcu otobüslerinde ilk olarak yolculara içinde maske ve dezenfektan bulunan temizlik kiti dağıtıldı daha sonra da yolcuların kimlik, HES kodları ve seyahat izin belgeleri kontrol edildi.

     

     


    İstanbul da jandarmadan yolcu otobüslerine korona denetimi #1

    İstanbul da jandarmadan yolcu otobüslerine korona denetimi #2

    İstanbul da jandarmadan yolcu otobüslerine korona denetimi #3

    İstanbul da jandarmadan yolcu otobüslerine korona denetimi #4

    İstanbul da jandarmadan yolcu otobüslerine korona denetimi #5

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