İstanbul'da Kabataş-Bağcılar tramvay hattı normale döndü

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda, bir kara yolu aracının arıza yapıp yolu kapatması nedeniyle, seferler Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında gerçekleştiriliyordu.
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında aksayan seferlerin normale döndüğü bildirildi.
Seferler bazı duraklarda aksamıştı
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yaşanan aksama ile ilgili şu bilgi verilmişti:
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızın yol güzergahında meydana gelen kara yolu araç arızası sonucu yolumuzun kapanması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır.
Vatandaşlar seferlerin durduğu durakların arasını yürüdü
Tramvayın, Aksaray-Yusufpaşa istasyonları arasında durması sebebiyle inen vatandaşların, tramvay yolunda yürüyerek yollarına devam ettiği görüldü.
Seferler normale döndü
Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı ikinci paylaşımda, seferlerin normale döndüğünü bildirdi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış