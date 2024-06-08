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İstanbul'da Kabataş-Bağcılar tramvay hattı normale döndü

İstanbul'da Kabataş-Bağcılar tramvay hattı normale döndü Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferleri arıza yapan bir kara yolu aracının yolu kapatması nedeni ile Beyazıt'tan sonraki Üniversite ve Aksaray duraklarında kesintiye uğramıştı. Yapılan son açıklamaya göre sorun giderildi.