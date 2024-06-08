İstanbul'da Kabataş-Bağcılar tramvay hattı normale döndü
AA

T1 Kabataş- Hattı'nda, bir kara yolu aracının arıza yapıp yolu kapatması nedeniyle, seferler Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında gerçekleştiriliyordu.

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında aksayan seferlerin normale döndüğü bildirildi.

Seferler bazı duraklarda aksamıştı

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yaşanan aksama ile ilgili şu bilgi verilmişti:

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızın yol güzergahında meydana gelen kara yolu araç arızası sonucu yolumuzun kapanması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır.

Vatandaşlar seferlerin durduğu durakların arasını yürüdü

Tramvayın, Aksaray-Yusufpaşa istasyonları arasında durması sebebiyle inen vatandaşların, tramvay yolunda yürüyerek yollarına devam ettiği görüldü.

Seferler normale döndü

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı ikinci paylaşımda, seferlerin normale döndüğünü bildirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)