İstanbul'da Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza Kabataş-Bağcılar hattında yaşanan arıza nedeniyle seferler Kabataş-Karaköy ve Sirkeci-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.

AA

İstanbul'da toplu taşıma arızaları son bulmuyor...

Hemen her gün Megakent'in sınırları içinde yolcu taşıması gereken araçlar bakımsızlıktan yolda kalıyor.

İETT otobüsleri kadar raylı sistemler de bu arızalardan nasibini alıyor.

Bu kapsamda Kabataş-Bağcılar arasındaki tramvay hattında teknik arıza meydana geldi.

Arıza nedeniyle seferler, Kabataş-Karaköy ve Sirkeci-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.

"Kabataş-Karaköy ve Sirkeci-Bağcılar seferleri yapılamıyor"

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Karaköy ve Sirkeci-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)