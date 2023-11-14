İstanbul'da kaçak avcılık yapanlara ceza yağdı: 24 kişiye 193 bin TL Kent geneli yapılan denetimlerde zaman, yer ve boy yasaklarına aykırı olarak su ürünü avladığı tespit edilen kişilere 193 bin TL idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen ürünler sosyal yardım kuruluşlarına bağışlandı.

İHA

İstanbul genelinde 1 ve 14 Kasım tarihleri arasında 2 hafta süren su ürünleri denetimi yapıldı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonda gerçekleşen denetimlere, su ürünleri ile ilgili birçok birim katıldı.

Kentin dört bir yanında karaya çıkış noktalarında ve perakende balık satış yerlerinde denetim yapıldı.

24 kişiye 193 bin TL para cezası

Denetimler sonucunda, 2 bin 537 kg, istavrit balığı, 978 kg mezgit balığı, 60 kg kolyoz balığı, 60 kg sazan balığı, 40 kg dil balığı, 23 kg tekir balığına el konuldu. Toplam 6 bin 198 kg su ürününe el konuldu.

Kontrol sırasında cezai işlem alınmasına karar verilen 24 kişi, 193 bin 246 TL idari para cezasına çarptırıldı.

Sosyal yardım kuruluşlarına bağışlandı

Denetimlerde ele geçirilen ürünlerin zaman, yer ve boy yasaklarına aykırı olarak avlandıkları tespit edilen ürünlere el konulduktan sonra mülkiyeti kamuya aktarma kararı alındı.

Tüketilmesinde sakınca olmayan su ürünleri, sosyal yardım kuruluşlarına bağışlandı.

Denize geri atıldı

Yasak sahada kaçak olarak avlanılan 2 bin 500 kg karakıllı midye ise canlılığını koruduğundan dolayı doğal ortamları olan denize iade edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)