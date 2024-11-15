Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Güvenlik güçlerinin kaçak göçmenlere yönelik başlattığı mücadele soluksuz sürüyor.

Yasa dışı yollarla Türk topraklarına giren şahısların tespit edilmesi için düğmeye basıldı.

Göç İdaresi Başkanlığının koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen Kalkan-29 operasyonu için ekipler park-bahçelerde, otellerle bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yol uygulaması ve denetim düzenledi.

242 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarına yönelik Esenyurt ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 252 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden "Kalkan-29" operasyonuna ilişkin detayları paylaştı.

"ÜLKELERİNE GERİ GÖNDERİLECEKLER"

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla mücadelenin durmadan ve kararlılıkla devam ettiğini anlatan Yerlikaya, şunları kaydetti: