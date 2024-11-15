Güvenlik güçlerinin kaçak göçmenlere yönelik başlattığı mücadele soluksuz sürüyor.
Yasa dışı yollarla Türk topraklarına giren şahısların tespit edilmesi için düğmeye basıldı.
Göç İdaresi Başkanlığının koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen Kalkan-29 operasyonu için ekipler park-bahçelerde, otellerle bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yol uygulaması ve denetim düzenledi.
242 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarına yönelik Esenyurt ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 252 düzensiz göçmen yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden "Kalkan-29" operasyonuna ilişkin detayları paylaştı.
"ÜLKELERİNE GERİ GÖNDERİLECEKLER"
Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla mücadelenin durmadan ve kararlılıkla devam ettiğini anlatan Yerlikaya, şunları kaydetti:
370 polis, 93 göç idaresi personeli ve 31 mobil göç noktası aracıyla birlikte eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, yabancı uyruklu şahısların ülkemizde yasal kalış durumları kontrol edildi.
Esenyurt'un çeşitli mahallelerinde konuşlandırılan 31 adet mobil göç noktası aracıyla 4 bin 765 yabancının kimlik ve parmak izi sorgulamaları yapıldı.
242'sinin düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesi işlemleri başlatıldı.
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