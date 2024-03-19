İstanbul'da kaçak hayvan müzesine operasyon: 405 dondurulmuş hayvan ele geçirildi Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda tespit edilen kaçak hayvan müzesine düzenlenen operasyonda çok sayıda dondurulmuş hayvan ele geçirilirken, hayvanları öldüren avcı yakalandı.

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DHA

İstanbul'da kaçak hayvan müzesine operasyon...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak hayvan müzesi açıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bir süre fiziki ve teknik olarak takip eden ekipler, müzenin 85 yaşındaki Ali Haydar Üstay isimli kişi tarafından açıldığını tespit etti.

Ele geçirilenler

Ekiplerin düzenlediği operasyonda, müzede yapılan aramalarda, aralarında CITES Sözleşmesi (Nesli tehlike altındaki türlerin ticaretine ilişkin sözleşme) kapsamında bulunan kutup ayısı, timsah, aslan, çıta, bizon gibi çok sayıda vahşi doğa hayvanlarının da olduğu 405 tahnit (doldurulmuş hayvan) ele geçirildi.

Ekipler yaptıkları incelemelerde, şüphelinin 6 ayrı kıtada 30 ülkede avlandığını, öldürdüğü hayvanları özel uçağıyla kaçak bir şekilde ülkeye soktuğunu saptadı.

2 hafta ağaçta kaldı

Ali Haydar Üstay'ın kaçak müzesinde ele geçirilen kutup ayısını avlamak için Kanada’da 2 ay kaldığı, çizgili geyik için 2 hafta ağaçta kaldığı öğrenildi.

Türkiye'deki son Anadolu kaplanını vurdu

Öte yandan Üstay'ın, Türkiye’deki son Anadolu kaplanını da Hakkari’de vurup öldürdüğü, derisini de sergilediği iddia edildi.

Piyasa değeri 75 milyon TL

Şüphelinin tüm bu hayvanları zevk için öldürdüğü, kurduğu kaçak müzede sergilediği ve müzesinde ele geçirilen hayvan tahnitlerinin piyasa değerinin 75 milyon lira olduğu öğrenildi.

Ele geçirilen hayvanlar arasında bizon, kara kurt, vaşak, boz ayı, timsah, aslan, leopar, maymun ve tek parça halinde mamut dişi olması da dikkat çekti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)